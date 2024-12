Política Senador Hamilton Mourão diz que Collares se consagrou na política “com uma voz forte e em defesa” das suas ideias

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

"Collares foi Cabo de Cavalaria, telegrafista e jogador do Guarany de Bagé", lembrou o general

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) lamentou nesta terça-feira (24) a morte do ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares, um dos fundadores do PDT. Ele disse que Collares se consagrou na política “com uma voz forte e em defesa” das suas ideias.

“Foi com tristeza que tomei conhecimento do falecimento do ex-governador Alceu de Deus Collares na madrugada de hoje [terça]. Collares foi Cabo de Cavalaria, telegrafista e jogador do Guarany de Bagé, mas foi na vida pública que, com uma voz forte e em defesa das ideias que defendia, se consagrou. Meus sinceros sentimentos aos seus familiares e amigos”, afirmou o general da reserva.

Collares morreu na madrugada desta terça-feira, aos 97 anos. Ele estava internado desde o dia 16 deste mês no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com pneumonia. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

