Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Lula (foto) disse que o anúncio será feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois da viagem, para que ele possa debater com o setor financeiro Foto: José Cruz/Agência Brasil Lula (foto) disse que o anúncio será feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois da viagem, para que ele possa debater com o setor financeiro. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em entrevista nesta terça-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o anúncio sobre a nova regra fiscal deve ser feito apenas depois do retorno dele e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de viagem à China.

A missão começa no próximo sábado (25), com previsão de retorno na sexta-feira (31). “Não temos porque indicar agora o nosso modelo fiscal agora. Nós vamos viajar para a China e quando voltarmos, [a gente se] reúne”, falou.

“Seria estranho anunciar e ir embora [para a China]. O Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, responder, dar entrevista, visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, o Senado, os outros ministros, conversar com empresários”, disse o presidente. “Como a visita à China é muito curta, vou ficar 24 horas sentado ao lado do Haddad conversando.”

Lula disse que não é preciso “ter a pressa que o setor financeiro quer”. “[O arcabouço fiscal] acho que já está maduro, mas o que precisamos, e tenho chamado a atenção, é que precisamos fazer as coisas com muito cuidado porque a gente não pode deixar faltar recurso para a educação e saúde”, disse.

Em conversa com jornalistas na segunda-feira (20), o ministro Fernando Haddad havia reforçado a intenção de realizar o anúncio da proposta de arcabouço fiscal, em substituição ao teto de gastos, ainda da viagem presidencial. Com isso, a discussão acerca da regra fiscal já ocorria publicamente e a medida já poderia ser encaminhada ao Congresso Nacional junto da LDO (lei de diretrizes orçamentárias) até 15 de abril.

