O complexo contará com capela em meio à mata nativa, Fonte dos Apóstolos, Caminho dos Salmos, Fonte da Vida, entre outras atrações

A Associação Amigos de Cristo de Encantado, no Vale do Taquari, apresentou para a comunidade o projeto do Complexo do Cristo Protetor. O empreendimento, que abrangerá uma área de mais de 14,3 mil metros quadrados, está previsto para ser inaugurado em novembro.

O parque contará com várias edificações, entre elas uma capela, toda envidraçada, em meio à exuberante mata nativa; a Fonte dos Apóstolos, que terá 12 jatos d’água para representar os apóstolos escolhidos por Jesus; o Caminho dos Salmos, um trajeto que demarcará o ponto-chave da peregrinação, tendo início no portal de entrada do parque até a estátua do Cristo, com citações dos respectivos salmos da Bíblia.

Além disso, os visitantes do maior Cristo do mundo (em estátua) poderão conhecer a Fonte da Vida, situada no pedestal da obra, o Monte das Oliveiras, onde Jesus realizava sermões para seus discípulos e seguidores, e a Placa dos Doares (junto ao pedestal), que guardará os nomes das pessoas que contribuíram, de forma espontânea, para a construção do gigantesco momento.

No quesito sustentabilidade, o projeto, idealizado pelas arquitetas Daniela de Conto, Gislaine Castoldi e Thais Castellani e pela engenheira Lais Ferreira, prevê o aproveitamento da água da chuva para o paisagismo e estação de tratamento do esgoto de todo o complexo.

“O maior desafio encontrado foi conciliar toda infraestrutura necessária para bem receber o turista, sem agredir o meio ambiente. As edificações e os acessos têm que andar em harmonia com a fauna e a flora, e conseguimos isso, respeitando e aproveitando o que o Criador nos ofertou”, disse Daniela.

O Complexo do Cristo Protetor contará ainda com bilheteria, praça de alimentação, 77 sanitários e oito salas comerciais. A obra está orçada em R$ 15 milhões e será financiada pelo Sicredi. A apresentação do projeto ocorreu na noite de domingo (19), no auditório da instituição financeira, no Centro da cidade.

Associação

A Associação Amigos de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu em 2019 para tornar realidade a construção do Cristo Protetor de Encantado. Todos os profissionais que integram a associação são voluntários.

