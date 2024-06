Rio Grande do Sul Lula afirma ter vetado construção de casas provisórias com recursos federais no Rio Grande do Sul

O governo gaúcho anunciou R$ 66,7 milhões para a construção de 500 casas emergenciais. Foto: Mauricio Toretto/Secom O governo gaúcho anunciou R$ 66,7 milhões para a construção de 500 casas emergenciais. (Foto: Mauricio Toretto/Secom) Foto: Mauricio Toretto/Secom

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (11), ter vetado a construção de casas provisórias com recursos federais no Rio Grande do Sul. A fala de Lula se dá dias depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter anunciado a construção de 500 moradias no tipo em 3 regiões do Estado.

Na última semana, o governo do Rio Grande do Sul anunciou R$ 66,7 milhões para a construção de 500 casas emergenciais para população de baixa renda. As unidades serão instaladas na cidade do Eldorado do Sul (250), e nas regiões do Vale do Taquari (150) e Metropolitana de Porto Alegre (100). As unidades são compostas por 1 dormitório com sala e cozinha conjugados e 1 banheiro. Terá mobiliário planejado e eletrodomésticos. As casas serão disponibilizadas em cerca de 30 dias depois da preparação dos terrenos, que já foi iniciado.

Lula disse ser contrário à ideia porque muitas vezes o que era para durar por um tempo, acaba se tornando permanente. O petista, no entanto, admitiu que é demorado construir residências permanentes.

“Eu disse ao companheiro Jader [Filho, ministro das Cidades] lá no Rio Grande do Sul, porque tem sempre a ideia de que é preciso cuidar de fazer casa provisória, e eu falava não tem casa provisória. É melhor dizer a verdade para o povo, é melhor dizer que destruir é muito rápido, construir é muito demorado, mas a gente devia ter que encontrar terreno sólido, fazer casa com água, esgoto, energia elétrica, área de lazer para as crianças, com escola, porque a gente não pode fazer o pessoal, depois do que passaram no Rio Grande do Sul, voltar a morar em um lugar inóspito, inseguro”, afirmou.

O petista citou como exemplo, mas sem especificar, um conjunto habitacional no Rio de Janeiro que foi criado para ser provisório, mas que existe até hoje. Lula deu as declarações durante reunião com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, realizada para discutir a reconstrução de prédios com risco de desabamento em Recife (PE). O governo federal firmou acordo para recuperar 431 edifícios, chamados de caixão. Segundo Lula, o valor será de R$ 1,7 bilhão.

“Cada prédio para recuperar fica de R$ 20 mil a R$ 30 mil. O que eu acho grave é que as pessoas precisam perceber que esse R$ 1,7 bilhão não é gasto, é um processo de reparação”, disse. Para o presidente, a necessidade de reparação se dá pelo descaso das elites que governam o país. “O que estamos fazendo é reparação do descaso que muitas vezes a elite que governa as cidades e o nosso país tem com o povo. O povo pobre nunca foi levado muito em conta. Tudo para ele tem que ser o mais barato. E nós aprendemos que tudo que é barato acaba saindo caro”, disse.

