Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Em Porto Alegre, o indicador avançou 0,87% no mês passado. Foto: Gustavo Garbino/PMPA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, registrou alta de 0,46% em maio no País, ficando acima da previsão de mercado, cuja estimativa era de 0,42%. Entretanto, em Porto Alegre, o indicador avançou 0,87% no mês passado, como consequência das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ou seja, o índice na capital gaúcha foi quase o dobro do registrado na média do País. Em segundo lugar da lista ficou São Luís (MA), com avanço de 0,67%. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços”, diz o gerente da pesquisa do IBGE, André Almeida. “Em maio, as principais altas foram da batata-inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%).”

Dos 16 locais pesquisados, apenas Goiânia (-0,06%) teve deflação. Esse resultado foi relacionado ao recuo de preços da gasolina (-3,61%) e do etanol (-6,57%) no município.

São Paulo ficou em 12º lugar, com inflação de 0,37% em maio. Brasília veio a seguir, na 13ª posição, com 0,34%.

