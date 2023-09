Política Lula anuncia reforma ministerial; veja como ficou a distribuição nas pastas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Silvio Costa (E) e André Fufuca (D) assumem ministérios no governo Lula. Foto: Reprodução Silvio Costa (E) e André Fufuca assumem ministérios no governo Lula. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio do Planalto confirmou na noite dessa quarta-feira (6) os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), como novos ministros do governo federal. Fufuca assumirá o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser, enquanto Costa Filho será ministro de Portos e Aeroportos, na vaga de Márcio França, que assume a nova pasta da Micro e Pequena Empresa. Os dois novos ministros são filiados a partidos que integram o Centrão. As bancadas do PP e do Republicanos somam, respectivamente, 49 e 41 deputados.

Após meses de negociações, Lula faz as alterações com o intuito de ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional e assegurar maior número de votos, em especial na Câmara. As mudanças promovidas pelo petista também contentam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que é próximo dos novos chefes das pastas. Lira também tem entre seus aliados Celso Sabino (União-PA), nomeado por Lula em julho como ministro do Turismo.

As mudanças

* Ministério de Portos e Aeroportos: sai Márcio França (PSB), entra Silvio Costa Filho;

* Ministério de Micro e Pequenas Empresas: criado para abrigar França;

* Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: segue comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), mas sem as áreas de micro e pequena empresa;

* Ministério do Esporte: sai Ana Moser (sem partido), entra André Fufuca em uma versão turbinada do ministério.

A expectativa é que os novos ministros sejam empossados na próxima quarta-feira (13).

André Fufuca

Líder do PP no Congresso Nacional, André Fufuca, de 33 anos, está no terceiro mandato como deputado federal. Anteriormente, foi deputado estadual no Maranhão. O parlamentar ganhou visibilidade em 2017 quando, aos 28 anos e no primeiro mandato em Brasília, assumiu a presidência da Câmara de forma interina. Médico, Fufuca vem de uma família tradicional na política do Maranhão. Seu pai, Fufuca Dantas, é prefeito de Alto Alegre do Pindaré.

André Fufuca tinha boa relação no governo de Jair Bolsonaro (PL) e, na eleição passada, esteve ao lado de Flávio Dino (PSB-MA), atual ministro da Justiça de Lula.

Silvio Costa Filho

Filiado ao Republicanos, Silvio Costa Filho tem 41 anos de idade e está no segundo mandato de deputado federal. No mandato anterior. Pedagogo, Silvinho, como é chamado por colegas, iniciou a carreira política como vereador, em Recife (PE). Também foi deputado estadual. Ele é filho do ex-deputado federal Silvio Costa. O novo ministro esteve com Lula na eleição, apesar de seu partido ter apoiado Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é filiado ao Republicanos.

Reformas

Lula iniciou o governo com 37 ministérios, 14 a mais do que seu antecessor Jair Bolsonaro. O petista fez duas mudanças no primeiro escalão nos primeiros sete meses de gestão:

* Gabinete de Segurança Institucional (GSI): o general Gonçalves Dias deixou o cargo após desdobramentos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Assumiu a função o também general Marcos Antônio Amaro.

* Ministério do Turismo: o União Brasil reivindicou a troca do comando da pasta, que era exercido por Daniela Carneiro. Para a função, a legenda indicou o deputado Celso Sabino (União-PA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-anuncia-reforma-ministerial-veja-como-ficou-a-distribuicao-nas-pastas/

Lula anuncia reforma ministerial; veja como ficou a distribuição nas pastas

2023-09-06