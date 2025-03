Política Lula aposta em viagens para ampliar parceiros comerciais, em contraponto aos Estados Unidos de Donald Trump

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Governo avalia que mundo caminha para cenas de uma guerra comercial. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar em 2025 a países com objetivo de expandir as alternativas de seus parceiros internacionais. Tal estratégia foi pensada diante da nova conjuntura global, potencializada pela guerra comercial travada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma forma de reduzir a dependência econômica de alguns países para diminuir vulnerabilidades.

O governo avalia que o mundo caminha para cenas de uma guerra comercial, que se impulsiona com diversos anúncios de tarifas feitos por Trump que incluem, inclusive, parceiros comerciais. Dessa forma, Lula viajar para expandir seus parceiros aos mercados tradicionais brasileiros é considerado um passo fundamental para o País. Outro ponto para estabelecer a agenda internacional de Lula deste ano é fazer com que os atores internacionais percebam que o Brasil vai buscar outras opções em suas relações.

Diante de tal estratégia, um dos focos do chefe do Executivo será viagens para a Ásia, mostrando que o Brasil tem outros parceiros no continente para além da China. A primeira grande viagem internacional que Lula fará neste ano será ao Japão e Vietnã, no final de março. Na agenda, estão previstas reuniões bilaterais, além de um encontro com empresários. Tais visitas, na avaliação da delegação brasileira, têm grande potencial comercial e econômico.

Além da viagem para o Japão e Vietnã, o petista planeja idas à Malásia e à Indonésia em outubro. Apesar disso, Lula pretende ir ao país de Xi Jinping em maio para participar do Foro Celac-China, em Pequim.

Entre abril e maio, há a perspectiva de o brasileiro viajar para o Chile para uma reunião reduzida de países democráticos. Em maio, também deve ir a Rússia. Em junho, há a previsão de Lula viajar para França e Canadá. Já em julho, à Argentina, para comparecer à Cúpula do Mercosul.

Em agosto, o presidente deve ir à Colômbia e, em setembro, para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Por fim, em dezembro, Lula deve ir à África do Sul para participar da Cúpula do G-20.

O modelo de viagens de Lula em 2025 difere dos seus dois primeiros anos de governo. Em 2023, por exemplo, o foco do petista era uma agenda multimodal, com a previsão da retomada das relações do Brasil com países, após a gestão de Jair Bolsonaro. Já em 2024, o enfoque foi mais regional, com a intenção de intensificar sua presença na América Latina. (Estadão Conteúdo)

