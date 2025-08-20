Bruno Laux Lula articula reunião ministerial para alinhar prioridades do segundo semestre

Por Bruno Laux | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reunião ministerial

O presidente Lula deve reunir lideranças de todas as pastas da Esplanada no próximo dia 26 de agosto para a segunda reunião ministerial do governo em 2025. O encontro servirá para alinhamento das prioridades do Planalto no segundo semestre, além das mobilizações no entorno da resposta ao tarifaço do governo Trump e dos projetos de regulação das redes sociais.

Tramitação rápida

Pressionada pelo debate popular, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o requerimento de urgência para o “PL da Adultização”, que prevê medidas de prevenção e combate aos crimes nas redes contra crianças. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou que o texto será votado já nesta quarta-feira, após a comissão geral que debaterá o tema no Plenário.

Obstrução penalizada

Os deputados federais também aprovaram ontem (19) o pedido de urgência ao projeto que inclui no Código de Ética da Câmara medidas de penalização de parlamentares que realizarem agressões e invadirem o plenário. Apresentada em reação à recente obstrução bolsonarista na Mesa, a resolução permite à presidência da Casa adotar medidas imediatas em episódios de práticas que impeçam o funcionamento das atividades legislativas.

Mudança de foco

Em resposta à cobrança da oposição pelo avanço do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) solicitou aos senadores que “deixassem as divergências eleitorais de lado”. Durante a abertura da sessão de votações desta terça-feira, o líder parlamentar lamentou que o país siga mergulhado em uma constante rivalidade eleitoral e pediu que os políticos se concentrem em pautas que interessam à sociedade.

CPMI técnica

O Senado instala nesta quarta-feira, sob a presidência do senador Omar Aziz (PSD-AM), a comissão parlamentar mista de inquérito que vai apurar descontos indevidos no INSS. À frente do colegiado, o parlamentar promete construir um debate “técnico”, que se valerá das investigações da Polícia Federal, sem “poupar ninguém” das apurações.

Manutenção de apoio

Representantes do Republicanos, incluindo Hugo Motta (PB), chefe da Câmara, almoçaram nesta terça-feira no Palácio do Alvorada a convite do presidente Lula. O encontro informal, articulado pela ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, serviu para o líder do Planalto agradecer o apoio oferecido pela legenda no Congresso e alinhar a continuidade da boa relação entre a sigla e o governo em 2026.

Setor prioritário

A Comissão de Agricultura da Câmara encaminhou à CCJ, com parecer favorável, o projeto do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) que torna a produção agropecuária brasileira prioridade de Estado e imprescindível para a estabilidade social, política e econômica do país. O autor do texto argumenta que o segmento responde por uma parte significativa do PIB, das exportações e da oferta de empregos do Brasil, desempenhando papel fundamental para a segurança alimentar e o desenvolvimento socioeconômico do país.

Lista estendida

O vice-presidente Geraldo Alckmin sinalizou nesta terça-feira que o governo federal vem trabalhando para estender a lista de exceções entre produtos brasileiros impactados pelo tarifaço do governo Trump. Com a atual estrutura, a sobretaxa estadunidense deve alcançar cerca de 4% do total de exportações do Brasil.

Golpes no PIX

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que cerca de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros relacionados ao PIX ou boletos bancários entre julho de 2024 e junho de 2025. Entre os principais prejudicados estão jovens atingidos por fraudes em compras online e idosos vítimas de golpes com boletos falsos.

Desembarque agendado

Durante entrevista concedida após o evento de formalização da federação União Progressista, nesta terça-feira, o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que seu partido deve “desembarcar” em breve do governo Lula. O senador piauiense afirma que a presença de membros da sigla com cargos no governo “constrange” algumas lideranças e defende a proibição desse tipo de relação entre a legenda e o Planalto.

Parceria angolana

O Ministério da Agricultura e Pecuária enviou na segunda-feira uma missão oficial a Angola, liderada pelo chefe da pasta, ministro Carlos Fávaro. O roteiro no país africano, que se estende até sexta-feira, inclui reuniões bilaterais com autoridades angolanas, além de uma série de visitas de campo.

Turismo e economia

Em oitiva na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, nesta terça-feira, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, defendeu a ampliação da prioridade orçamentária do Turismo no Brasil, diante de seu potencial de geração sustentável de emprego e receita. Freixo destacou que o país, que já alcançou 80% da meta de visitantes estrangeiros previstos para 2025, mantém no segmento uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento da economia nacional.

Práticas pós-catástrofe

Prefeitos e secretários municipais de mais de 20 cidades de seis estados brasileiros reuniram-se nesta quarta-feira no Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática da capital gaúcha para o workshop “Porto Alegre: Boas Práticas em inovação e sustentabilidade”. Promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a empresa de tecnologia Codex, o evento abordou as ações realizadas pelo município durante o processo de recuperação após as enchentes de 2024.

Vistoria em saúde

Uma comitiva da Organização Pan-americana da Saúde segue cumprindo agendas em Porto Alegre nesta semana, realizando visitas a maternidades, laboratórios, unidades de saúde e de vigilância em saúde. As vistorias, acompanhadas por membros do governo federal, integram os trâmites do processo de certificação do Brasil na eliminação da transmissão vertical do HIV.

Pavimentos drenantes

Os vereadores de Porto Alegre deram início à discussão da proposta do vereador Gilvani, o Gringo (Republicanos), que torna obrigatória a utilização de pavimentos drenantes em obras públicas executadas pela Prefeitura em regiões ambientalmente sensíveis ou sujeitas a alagamentos. Inspirada em modelos adotados em cidades como Brasília, Belo Horizonte (MG) e Buenos Aires (AR), a medida busca contribuir com a redução do escoamento superficial, a minimização de enchentes e a melhora da recarga do lençol freático.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/lula-articula-reuniao-ministerial-para-alinhar-prioridades-do-segundo-semestre/

Lula articula reunião ministerial para alinhar prioridades do segundo semestre

2025-08-20