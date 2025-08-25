Economia Lula assina decreto para impulsionar a indústria, e Alckmin diz que a medida ajudará em resposta ao tarifaço

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

O lançamento da medida contou com as presenças de Alckmin, Mercadante, Lula e Haddad. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nessa segunda-feira (25) um decreto que libera R$ 12 bilhões em crédito para a renovação do parque industrial brasileiro. O programa prevê linhas do BNDES (R$ 10 bilhões) e da Finep (R$ 2 bilhões), com juros entre 7,5% e 8,5% ao ano, voltadas exclusivamente para a compra de máquinas e equipamentos.

O anúncio ocorre em meio à pressão após o tarifaço, conjunto de medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos que elevou em até 50% as tarifas de importação de produtos brasileiros.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que o novo programa se soma ao pacote emergencial de crédito já lançado para empresas afetadas pelas tarifas.

“São várias medidas sendo tomadas em relação ao tarifaço. Este projeto de estímulo à compra de bens de capital já vinha sendo pensado há meses, mas ganha ainda mais importância neste momento. Ele melhora a competitividade da indústria brasileira, permitindo que ela produza melhor e a preços mais baixos, tanto para o mercado interno quanto para exportar.”

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o governo respondeu diretamente ao impacto das tarifas com um pacote total de R$ 40 bilhões em crédito. “Desses, R$ 30 bilhões são destinados a empresas que tiveram perda de pelo menos 5% do faturamento em razão das sobretaxas, com condições mais favoráveis de prazo e juros. Outras companhias, com impacto menor, terão acesso a R$ 10 bilhões em linhas de financiamento a taxas ainda abaixo da Selic. Hoje são mais R$ 12 bilhões para estimular a modernização da indústria. Esse crédito já está disponível a partir desta semana e permitirá que as empresas invistam em digitalização, inteligência artificial e automação de processos. Com isso, buscamos dar um salto de produtividade e eficiência energética, aumentando a competitividade do país em um cenário global cada vez mais adverso.”

Segundo Mercadante, o BNDES já está preparado para iniciar a liberação dos recursos assim que forem confirmadas as empresas elegíveis pelo Ministério do Comércio. A previsão da liberação dos recursos é em meados de setembro. As informações são do jornal O Globo.

