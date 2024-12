Colunistas Lula assina lei que corta reajuste do salário mínimo e BPC para pessoas com deficiência e idosos. Mas os malvados são Bolsonaro e Trump

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

O colunista acompanha na Flórida, as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro. (Foto: Arquivo pessoal)

Donald Trump, o “malvado” conforme a imagem que a grande imprensa tentou lhe imputar, assume pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos no próximo dia 20 de janeiro, após uma insidiosa campanha, a pretexto de “defesa da democracia”, de mentiras e narrativas que tentaram colar na sua biografia muitos fatos praticados na verdade pelos seus adversários. Algo que assistimos também no Brasil, onde Jair Bolsonaro, vítima de uma formidável avalanche de narrativas negativas, foi pintado como o “malvado”. Trump venceu essa guerra de narrativas, o que lhe garantiu vitórias dos Republicanos em estados tradicionalmente dominados pelos Democratas. No Brasil, a sequência de escândalos e atos escamoteados do público, mediante narrativas distorcidas, se aplica a um fato novo que até aqui não mereceu a manchete real: Lula, o presidente bonzinho, cortou reajustes do salário mínimo e dos aposentados, até o ano de 2030, e mandou restringir benefícios para pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos. O colunista acompanha na Flórida, as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro.

No Diário Oficial da União, os fatos

Uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada no final de semana (dia 28, sábado a noite), coloca o bolo na cereja do desgoverno de Lula. Ali está publicada a inacreditável lei que oficialmente “altera a política de reajuste do salário mínimo”. Fora da bolha, a lei na verdade prevê que, entre 2025 e 2030, o aumento real – acima da inflação – do salário mínimo ficará limitado a 2,5%. Está lá no Diário Oficial da União, para desespero das agencias que tentam colocar fatos reais desta natureza, no rol de “fake news”.

Trocando em miúdos a lei de Lula que corta os reajustes futuros dos aposentados

Ou seja, para economizar, Lula, a nossa versão fake de Pai dos Pobres, escolheu a parte mais fraca para manter gastos, como a compra de um novo avião presidencial exigido pela primeira dama, e cortou o reajuste do salário mínimo e por via de consequência, os reajustes para os aposentados da previdência social até o ano de 2030. A explicação oficial publicada no Diário Oficial, indica que o corte dos futuros reajustes “tem como objetivo adequar o crescimento do piso salarial do país aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal.”

Pessoas com deficiência e idosos na mira dos cortes

Mas, como se não bastasse o corte nos futuros reajustes do salário mínimo valido até 2030, para cortar gastos, Lula assinou outra lei que promete restringir o BPC, o Beneficio de Prestação Continuada para pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos. O BPC é um direito da pessoa com deficiência e do idoso com 65 anos ou mais de receber um salário mínimo por mês se não tiver condição de se sustentar ou ser sustentado pela sua família.

O Brasil ladeira abaixo: dívida chegará a 141% do PIB

O leitor já viu ou leu algum dos conhecidos “analistas” políticos e econômicos na grande imprensa comentarem que a relação da dívida do Brasil com o seu Produto Interno Bruto pode chegar a inacreditáveis 141%? E que essa dívida, gerada por gastos descontrolados do governo começou em 2023? Quem assumiu a presidência da República em 2023? Talvez isso justifique o silêncio dos campeões de narrativas quando se trata de escamotear a verdade sobre o desgoverno Lula. O Estadão, que consegue manter alguma isenção, abordou o tema neste domingo (29) indicando em artigo de opinião, sobre “A espiral explosiva da dívida”, que “o IFI (Instituição Fiscal Independente do Senado) estima que a estabilização da dívida exige superávits primários de 2,4% ao ano; sem compromisso fiscal firme, dívida do governo chegará a 116,3% do PIB em 2034”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

