Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viagem marcada

De saída da presidência do Banco Central no final deste ano, Roberto Campos Neto embarcará para os EUA no início de 2025 para uma estadia de dois meses. Após ter recusado um convite para integrar o time de Ricardo Nunes (MDB) no governo de São Paulo, o economista destacou que somente deve decidir o futuro de sua carreira quando retornar do país norte-americano.

Oposicionista maior

Um levantamento do portal Congresso em Foco, divulgado neste domingo, aponta o senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) como o maior oposicionista do Senado no atual governo Lula. Desde o início do mandato 3 do chefe do Executivo, em 2023, o parlamentar acompanhou as orientações do governo no plenário em apenas 43% das votações.

Crédito para o RS

O presidente Lula editou neste domingo duas medidas provisórias que abrem R$525,71 milhões em crédito extraordinário para quatro ministérios, destinado à redução dos impactos da catástrofe climática no RS. Os recursos extras serão encaminhados para ações emergenciais na área socioassistencial e na recuperação e reconstrução infraestrutural em diferentes âmbitos.

Recomposição do Trensurb

Dentre os destinos do crédito extraordinário recentemente aberto para ações no RS, está a recomposição total do funcionamento do sistema metroviário urbano da Trensurb. Do montante total, R$60 milhões foram destinados à estatal para o restabelecimento das operações prejudicadas pelas enchentes de maio.

Atentado impedido

A Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do DF prendeu neste domingo um homem que planejava cometer um atentado em Brasília. Detido na Bahia, a caminho da capital federal, Lucas Ribeiro Leitão confessou a intenção do ato, afirmando que utilizaria táticas militares para a execução do ataque.

Atentado impedido II

Antes de iniciar sua viagem ao DF, Lucas Leitão, de Fortaleza (CE), havia sinalizado nas redes sociais que planejava um ato em Brasília, sugerindo que aumentassem a segurança da capital federal em até “400 vezes”. Em uma publicação recente, o corretor de imóveis “desafiou” o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro para “um duelo de faca”, afirmando que iria “brincar de sangue”.

Condolências aos EUA

Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte de Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, que faleceu neste domingo. O chefe do Executivo brasileiro descreveu o líder estadunidense como um “amante da democracia e defensor da paz”, destacando a pressão que realizou contra a ditadura brasileira pela libertação de presos políticos.

Inclusão digital

O Ministério das Comunicações encaminhará R$893,3 milhões para investimentos em iniciativas de inclusão digital. Provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, os recursos visam ampliar a conectividade em áreas de escolas públicas, favelas e locais remotos.

Proposta retirada

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), decidiu retirar o projeto de sua autoria que sugere a alteração das regras na eleição ao Senado. O texto propunha que, ao invés de escolher dois candidatos à Casa, como na legislação atual, os eleitores passassem a selecionar somente um postulante.

Atitude independente

Dias antes de Randolfe Rodrigues (PT-AP) retirar a proposta de alteração na votação ao Senado, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia deixado claro que a medida era alheia ao Planalto, de iniciativa pessoal do senador. O texto vinha também recebendo críticas da oposição do governo, que tentou atribuir o projeto a um suposto “desespero” da atual gestão federal com as expectativas para as eleições de 2026.

Combate ao cambismo

Aprovado pela Câmara, aguarda votação no Senado o projeto de lei do deputado Pedro Aihara (PRD-MG) que cria novas penalidades para a prática de cambismo. O texto prevê a instituição de três novas tipificações na lei de crimes contra a economia popular, com destaque para a falsificação de ingressos de competições esportivas, espetáculos e quaisquer outros eventos de cultura, lazer e negócios.

Nomeação de servidores

O Executivo federal publicou na última semana a lei que viabiliza a nomeação de 2.084 novos servidores da Polícia Civil e da Polícia Militar no Distrito Federal. O texto prevê também a autorização para criar 160 novas funções de chefia no Supremo Tribunal Federal ainda em 2024.

Mudança de ares

O deputado Aécio Neves (PSDB), candidato derrotado na eleição presidencial de 2014, aposta “na migração ao centro” como futuro da política no Brasil. O parlamentar avalia que, diferente das duas últimas eleições gerais, os extremos têm perdido força no país, conforme afirma ter ficado explícito na ampla vitória do Centrão nos pleitos municipais de outubro.

Penitenciárias no RS

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS assinou na última semana um conjunto de contratos para a construção de três novas unidades prisionais no Estado. Viabilizadas com investimento total de R$535 milhões, as estruturas penitenciárias serão instaladas, respectivamente, em Caxias do Sul, Rio Grande e Alegrete.

Desconto no IPVA

Encerra hoje (30/12) o prazo para que motoristas gaúchos paguem o IPVA 2025 com o número mais vantajoso de descontos. Os condutores que quitarem o tributo até o final do dia poderão ter acesso a uma redução de até 10,63% no valor do imposto, que, somada aos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, pode chegar a 28,13%.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-654/

Panorama Político

2024-12-30