Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Torcida constou na agenda oficial de Lula para essa segunda (24). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assistiu à estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, nessa segunda-feira (24), ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva e de ministras do governo no Palácio da Alvorada.

O compromisso foi incluído na agenda oficial de Lula para essa segunda. Além do presidente e da primeira-dama, também estiveram no Alvorada:

— ministra da Saúde, Nísia Trindade

— ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara

— ministra da Cultura, Margareth Menezes

— ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet

— ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck

— ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos

— ministra das Mulheres, Cida Gonçalves

— secretária-executiva e ministra em exercício do Esporte, Juliana Agatte

— presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros

— presidente da Caixa, Rita Serrano

— presidente do PT, Gleisi Hoffmann

O Brasil estreou no Mundial, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, diante do Panamá.

A seleção está no grupo F, ao lado de Panamá, França e Jamaica. No outro jogo disputado da chave, França e Jamaica empataram sem gols.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, publicou fotos em uma rede social assistindo ao jogo com os netos. Segundo ele, as imagens foram feitas pela esposa, Lu Alckmin.

“Assim como todos os brasileiros, estou na torcida pela nossa @SelecaoFeminina de futebol, que inicia agora, contra o Panamá, sua caminhada na busca por esse título inédito da Copa do Mundo. Boa sorte a nossas 23 guerreiras!”, escreveu.

