Saiba quem é Ary Borges, autora de três gols do Brasil na estreia na Copa do Mundo feminina

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

No Palmeiras, Ary Borges se consolidou de vez como uma das principais jogadoras do País. (Foto: Reprodução/Instagram)

A meio-campista Ary Borges foi responsável por marcar três gols do Brasil na vitória por 4 a 0 sobre o Panamá, na estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina de 2023, nessa segunda-feira (24), em jogo válido pelo Grupo F.

Natural de São Luís (Maranhão), Ariadina Alves Borges – seu nome de batismo – se mudou para São Paulo aos 10 anos de idade e começou a carreira por lá, no Centro Olímpico. Em 2017, foi para o Sport e, em 2019, chegou ao São Paulo, onde conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, deixou o Tricolor Paulista e reforçou o Palmeiras. Desde o começo deste ano, a jogadora de 23 anos atua no Racing Louisville, time dos Estados Unidos fundado em 2019.

Pelo Verdão, Ary Borges se consolidou de vez como uma das principais jogadoras do País. Além de bicampeã paulista, conquistou o título inédito da Copa Libertadores em 2022. Foram 36 gols em 86 jogos com a camisa do Palmeiras.

Em sua primeira participação numa Copa do Mundo, a meio-campista traz na bagagem a conquista do Sul-Americano Sub-20 de 2018 e a confiança da técnica Pia Sundhage, que deve mantê-la entre as titulares na busca pelo inédito título do torneio, disputado nesta edição na Austrália e Nova Zelândia.

