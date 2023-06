Política Lula cancela jantar em Paris com príncipe da Arábia Saudita, que deu joias a Michelle Bolsonaro

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Conforme a assessoria do presidente, a mudança aconteceu pois Lula teve uma agenda pesada nos últimos dias na Europa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou de um jantar que teria com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, nessa sexta-feira (23), em Paris (França). O jantar oferecido ao petista e à primeira-dama, Janja da Silva, estava marcado na residência oficial da Arábia Saudita na capital francesa.

Conforme a assessoria do presidente, a mudança aconteceu pois Lula teve uma agenda pesada nos últimos dias na Europa. O petista chegou na terça-feira (20) a Roma, na Itália, se reuniu no Vaticano com o papa Francisco e ficou dois dias em Paris.

Nessa sexta, Lula participou da cúpula que discutiu um novo pacto financeiro global e teve uma reunião de trabalho com o presidente da França, Emmanuel Macron.

União Europeia

O presidente classificou como “ameaças” as exigências da UE (União Europeia) para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. O petista deu a declaração durante a Cúpula Sobre Novo Pacto de Financiamento Global, em Paris, na França. Ele discursou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron.

No pronunciamento, Lula se referiu a dispositivos que preveem sanções, consideradas “duras” pelo governo brasileiro, em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes do acordo.

“Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceira estratégica e haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico”, afirmou o presidente.

O acordo entre os dois blocos é negociado desde 1999.

Arábia Saudita

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, vem sendo criticado por países ocidentais. Em 2021, um relatório da inteligência dos Estados Unidos atribuiu ao príncipe a responsabilidade pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018.

A Arábia Saudita também é criticada na comunidade internacional por restrições nos direitos de mulheres. Apenas em 2018 o governo autorizou mulheres a dirigir.

Foi o príncipe herdeiro quem deu as joias retidas pela Receita Federal a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

