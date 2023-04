Política Lula participa de cerimônia com presidente de Portugal e homenagem a Camões

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

O presidente brasileiro participará de uma reunião com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa e almoçará com o primeiro-ministro do país, António Costa. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela “Janja” da Silva participaram de uma cerimônia de boas-vindas com honras militares em Portugal neste sábado (22). Marcelo Rebelo, presidente do país europeu, estava presente no evento.

O chefe de Estado brasileiro faz sua primeira viagem à Europa em seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Ele desembarcou na manhã de sexta-feira (21) e deve encontrar também com o primeiro-ministro António Costa.

O evento começou por volta de 6h30 (horário de Brasília), na Praça do Império, no Mosteiro dos Jerónimos. Logo em seguida, as autoridades se dirigiram a uma homenagem póstuma ao poeta Luís de Camões.

Reunião ampliada

Lula participará, então, de uma reunião ampliada com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Às 13h (9h no horário de Brasília), ele também almoçará com o primeiro-ministro do país, António Costa.

À tarde, às 14h30 (10h30 no horário de Brasília), Lula fará a abertura da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, no Centro Cultural de Belém. A cúpula discutirá temas bilaterais nas áreas política, econômica e de tecnologia, além de assuntos globais como mudança do clima e a guerra no leste europeu.

Na etapa final do evento, às 16h15 (12h15 no horário de Brasília), a previsão é que os representantes dos dois países assinem dez acordos e termos de cooperação.

Equivalência educacional

Dentre eles, o que concede equivalência aos ensinos fundamental e médio do Brasil ao de Portugal, de modo que migrantes entre as duas nações não vão precisar fazer teste para revalidar diplomas dessas etapas. Outro acordo permitirá que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira tenha validade permanente em Portugal, e vice-versa.

Também devem ser assinados atos nas áreas de energia, geologia, produção audiovisual, turismo, saúde e direitos humanos.

À noite, às 20h (16h no horário de Brasília), o presidente brasileiro será recebido num jantar no Palácio Nacional da Ajuda.

Confira a agenda dos próximos dias:

No domingo (23), não há compromissos oficiais previstos, mas espera-se que Lula visite a Câmara Municipal de Lisboa.

No dia 24, o presidente viaja de manhã a Matosinhos para encontros com empresários e de tarde participa da entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque.

No dia 25, o presidente comparecerá à sessão solene na Assembleia Nacional, na data que marca a Revolução dos Cravos, de 1974. A tarde, Lula viajará a Madri.

A agenda na Espanha ainda não está definida, mas o presidente brasileiro deve se reunir com empresários e autoridades, entre eles o presidente espanhol Pedro Sánchez.

