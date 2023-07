Política Lula chega à Bélgica para cúpula entre Celac e União Europeia

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Entre segunda e terça, Lula também terá sete reuniões bilaterais. Foto: Ricardo Stuckert/PR Entre segunda e terça, Lula também terá sete reuniões bilaterais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste domingo (16) a Bruxelas, capital da Bélgica. A partir desta segunda-feira (17), Lula participa da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia.

O encontro entre os líderes dos blocos, que reúnem 60 países, vai até terça (18) – e Lula deve voltar a Brasília na manhã de quarta (19). A última reunião havia ocorrido em 2015, também na Bélgica.

Na segunda, de acordo com prévia divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula participa de um fórum empresarial com representantes dos dois continentes pela manhã e da sessão de abertura da cúpula à tarde.

Entre segunda e terça, Lula também terá sete reuniões bilaterais, além de um encontro previsto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro avalia que a cúpula pode dar “impulso” às relações bilaterais entre os países.

Acordo Mercosul-UE

No comando do Mercosul, Lula foi convidado a participar da cúpula pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que preside o bloco europeu. Os dois têm discutido os detalhes finais de um acordo comercial entre os blocos.

Ao assumir o bloco sul-americano, no início do mês, o presidente chegou a sugerir que o Mercosul poderia “roubar a cena” da cúpula para negociar termos do acordo.

Parte já foi concluída em 2019. No entanto, neste ano, os europeus enviaram uma carta adicional ao Mercosul, que prevê sanções em questões ambientais — mobilização liderada pela França.

O teor do documento foi classificado por Lula como “ameaça”, e o governo brasileiro anunciou que trabalhava em uma resposta.

