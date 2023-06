Mundo Lula chega a Roma para reunião com o papa Francisco nesta quarta

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Chegada do presidente Lula à Itália: presidente tem agenda repleta nesta quarta. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma intensa agenda de reuniões em seu segundo dia em Roma, na Itália, nesta quarta-feira (21), quando terá uma reunião com o papa Francisco. Ele se encontrará também com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, a primeira-ministra Giorgia Meloni e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Lula desembarcou em Roma na tarde desta terça-feira (20).

Antes de embarcar, Lula havia detalhado os compromissos internacionais previstos na agenda de visita à Europa. Segundo o presidente brasileiro, a guerra na Ucrânia será um dos temas de sua reunião com o papa Francisco

“Estive com o Papa Francisco duas vezes. De forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo”, elogiou Lula. “Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim, em todos aqueles meus processos”, lembrou. O presidente revelou que o encontro foi motivado por sua iniciativa e que abordará com o Papa Francisco questões referentes à paz na Europa e à desigualdade no mundo.

“Telefonei para ele. Tomei a iniciativa, falei que gostaria de ir a Roma fazer uma visita para ele, de agradecimento, inclusive a tudo o que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal e pelos atos de solidariedade. Ele está muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz. E também quero conversar com ele sobre a questão da desigualdade”, detalhou.

Lula informou que voltará a conversar com o Papa porque quer “aproveitar o mandato de presidente da República para tentar criar uma consciência mundial”. Para o presidente, não é possível explicar a falta de indignação contra a fome, em um planeta que produz mais comida do que consome. “O problema não é de falta de produção. É de falta de distribuição, de falta de dinheiro para comprar o alimento. Então eu vou discutir isso com ele”, prosseguiu.

Após chegar à Itália, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o sociólogo italiano Domenico de Masi, em Roma, nesta terça-feira. A reunião durou cerca de uma hora.

Os dois conversaram sobre a conjuntura política atual no Brasil e na Itália, as questões sociais que preocupam os dois países, e abordaram a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo.

Lula já havia visitado o filósofo em 2020, durante a sua última passagem pela Itália. De Masi, por sua vez, foi uma das figuras internacionais que visitou o presidente em Curitiba, em abril de 2019.

“Com ele sempre tenho conversas longas e produtivas. Quando dois amigos se encontram, falam de muitas coisas. Conversamos da Itália, do Brasil, sobre América Latina, sobre o mundo de hoje”, explicou de Masi.

Agenda na Itália

O primeiro encontro Lula em Roma será a partir das 9h30min (4h30min de Brasília), numa audiência com o ex-primeiro-ministro italiano Massimo D’Alema.

A partir das 10h (5h de Brasília), o presidente se reúne com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein.

Às 12h15min (7h15min de Brasília), no Palácio Quirinale, Lula se encontra com o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Será a primeira visita oficial de um governante brasileiro ao país desde a ida da ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2015.

No início da tarde, o presidente Lula vai ao Vaticano, onde terá uma audiência com o papa Francisco, a partir das 14h30min (9h30min de Brasília). Os dois devem discutir problemas atuais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a questão da fome no mundo. Também está prevista uma reunião às 15h30min (10h30min de Brasília) com o secretário de Estado do Vaticano, arcebispo Edgar Peña Parra.

Na sequência, a partir das 17h (12h em Brasília), haverá uma reunião bilateral com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

No fim do dia, às 18h (13h em Brasília), o último compromisso será um encontro com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Ele foi um dos políticos estrangeiros a visitar o presidente Lula em Curitiba, em julho de 2018.

Nesta quinta-feira (22), antes de embarcar para Paris, na França, o presidente concederá uma entrevista coletiva na capital italiana pela manhã.

