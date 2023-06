Mundo Presidente da França recebe críticas após “virar” garrafa de cerveja durante comemoração

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Macron esvaziou a garrafa em 17 segundos. Foto: Reprodução de TV Macron esvaziou a garrafa em 17 segundos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente francês Emmanuel Macron vem recebendo críticas no Twitter após beber uma garrafa de cerveja de uma só vez durante a comemoração de vitória do time de rugby francês Stade Toulousain (Toulouse), no sábado (17).

Lideranças políticas francesas criticaram o presidente por incentivar a “masculinidade tóxica”, enquanto internautas do Twitter relembraram o fato do presidente francês guardar similaridades com o personagem Michael Scott, da série de comédia The Office.

A cena de Macron esvaziando a garrafa de cerveja em aproximadamente 17 segundos, sob gritos e aplausos dos jogadores e equipe técnica, ocorreu durante a comemoração do Toulouse pela vitória sobre a equipe europeia La Rochelle de 29 por 26 pontos.

A deputada francesa pelo Partido Verde – conhecido por fazer frente contra Macron – Sandrine Rousseau criticou o que chamou de masculinidade tóxica por parte do presidente. Em um tuíte, escreveu “Masculinidade tóxica na liderança política em uma foto”.

No entanto, ela foi rebatida pelo deputado governista Jean René-Cazeneuve que disse que o presidente apenas estava compartilhando de um momento de alegria com os jogadores.

Médicos e entidades de saúde também não pouparam críticas ao alertar que o presidente estaria reforçando o hábito de beber de “maneira não saudável”.

