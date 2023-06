Música Morre Paulo Debétio, compositor de “Nuvem de Lágrimas” e “Tieta”

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao longo da carreira, Debétio foi gravado por nomes como Elba Ramalho, Leci Brandão, Amelinha e Selma Reis. Foto: Reprodução/Instagram Ao longo da carreira, Debétio foi gravado por nomes como Elba Ramalho, Leci Brandão, Amelinha e Selma Reis. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu nesta segunda-feira (19) o cantor e compositor pernambucano Paulo Debétio, aos 77 anos. Ele estava internado em uma unidade hospitalar no Rio de Janeiro. O filho do compositor, João Paulo Debétio, disse que o pai estava com falta de ar e, ao ser internado, no último domingo (18), foi entubado pela equipe médica que o atendeu.

Nascido na cidade de Poção, em Pernambuco, Debétio começou a carreira artística na década de 1970, em festivais da canção. Em 1976, a cantora Alcione incluiu a música Retalhos, composta com Paulinho Rezende, parceiro mais frequente de Debétio, no disco que lançou naquele ano. A cantora ainda o gravaria outras vezes.

O grande sucesso de Debétio, porém, ocorreu com o samba Pelo Amor de Deus, também parceria com Rezende, apresentada por Emílio Santiago no concurso Rede Globo MPB Shell, em 1982.

Ao longo da carreira, Debétio foi gravado por nomes como Elba Ramalho, Leci Brandão, Amelinha e Selma Reis.

Em 1989, a cantora Fafá de Belém gravou a canção Nuvem de Lágrimas, parceria de Debétio com Rezende no álbum Fafá. A cantora dividiu a faixa com a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

Fafá foi duramente criticada por gravar uma composição em ritmo sertanejo, mas a canção entrou para a trilha sonora da novela Barriga de Aluguel e acabou por se tornar um dos maiores sucessos da carreira da cantora. Fafá também gravou outras canções de Debétio, entre elas, Doces Palavras.

No mesmo ano, Debétio emplacou mais um sucesso em novelas, a canção Tieta, lançada na voz de Luiz Caldas para a abertura da telenovela exibida pela TV Globo. A faixa é assinada por Debétio e Boni, então diretor-geral da emissora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música

https://www.osul.com.br/morre-paulo-debetio-compositor-de-nuvem-de-lagrimas-e-tieta/

Morre Paulo Debétio, compositor de “Nuvem de Lágrimas” e “Tieta”

2023-06-19