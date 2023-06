O volante do Grêmio, Darlan, 25 anos, deve deixar o Grêmio na próxima janela de transferências. O meio-campista tem negociações em andamento com um clube turco e também mantém conversas com dois clubes portugueses.

As conversas com o Hatayspor, da Turquia, avançaram nos últimos dias. Uma carta de possíveis intenções já foi enviada pelo clube. A tendência é que o volante seja liberado, enquanto o Grêmio fique com um percentual dos direitos de uma futura venda.

O volante atuou apenas três vezes na temporada de 2023 e tem permanecido como opção no banco de reservas. Ano passado, esteve emprestado para Juventude e Chapecoense.

Para a função, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, conta com Villasanti e Carballo, hoje titulares, Pepê, que se recupera de lesão muscular, e Ronald, Lucas Silva e Mila.