Inter “A partir de amanhã, ele faz parte do Internacional, de Porto Alegre”, diz pai de “joia” do Sport que chega por empréstimo

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

O atacante Riquelmy, da base do Sport, está indo para o Inter. Pelo menos é o que disse o pai do próprio jogador, Ronaldo, em entrevista ao canal MontiSportShow, logo após a partida contra o Vila Nova, pela Série B do Brasileiro, neste domingo (18), na Ilha do Retiro, em Recife.

Sem entrar em maiores detalhes do contrato, o pai de Riquelmy ainda criticou os atacantes do elenco profissional, Kayke e Gabriel Santos, afirmando que o filho seria “melhor que eles”.

“Para esse Gabriel Santos, Kayke… Meu filho é melhor que eles. Perdeu, viu? Amanhã, a partir de amanhã, ele faz parte do Internacional, de Porto Alegre. Não vai em definitivo. Vai como foi pro Flamengo, assim que chegou lá foi campeão e artilheiro”, disse o pai do jogador.

Riquelmy está na base do time pernambucano desde 2018. Ele também defendeu o Flamengo, por empréstimo. Em 2022, o atacante marcou 16 gols, alternando participações entre o sub-17 e o sub-20. Riquelmy possui contrato até o final de 2025.

