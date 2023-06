Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre realiza mutirão para recadastro habitacional no Terminal Azenha

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Equipes do Demhab já realizaram atendimento nos terminais Antônio de Carvalho e Triângulo. Foto: Cindy Vitali/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre realiza, nesta quarta-feira (21), no Terminal Azenha, o quarto mutirão do recadastramento habitacional, das 6h às 12h. O objetivo é identificar todas as famílias interessadas em atendimento habitacional. Desde o dia 1º de maio, o cadastro está aberto e pode ser realizado de forma on-line.

Equipes do Demhab já realizaram atendimento nos terminais Antônio de Carvalho e Triângulo. O último mutirão em terminais de ônibus acontecerá dia 28 de junho na Restinga, no Terminal Nilo Wulff.

Documentação

Para a validação do recadastramento é obrigatório levar NIS, CPF e documento com foto (digitalizado), entre outros. As subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo também estão aptas a auxiliar famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de outro tipo de atendimento. Em caso de dúvidas, os interessandos podem ligar para (51) 3289-7291 ou (51) 3289-7293 ou, ainda, escrever para e-mail novocadastro@demhab.prefpoa.com.br.

Até esta segunda-feira (19), 1.678 pessoas se recadastraram. Os bairros que lideram as atualizações são Restinga, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Partenon, Rubem Berta, Santa Tereza e Vila Nova. O recadastro pode ser realizado até 31 de julho. Após todo o procedimento de atualização, o sistema será aberto para novos interessados.

2023-06-19