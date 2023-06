Rio Grande do Sul Prazo para licenciamento dos veículos com placas de final 1 a 5 termina em 30 de junho

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Será considerado devidamente licenciado o veículo que tiver todos os itens do licenciamento quitado. Foto: Ag. Brasil

De acordo com o Detran gaúcho, embora o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tenha vencido em abril para todos os veículos, o último dia para licenciamento dos veículos com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5 é 30 de junho. Para regularizar o licenciamento anual 2023, deve-se quitar, além do IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas vencidas. Já proprietários de veículos com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 têm até 31 de julho para quitar o licenciamento – o documento de 2022 é válido até essa data.

Será considerado devidamente licenciado o veículo que tiver todos os itens do licenciamento quitado, desde que não haja nenhuma outra pendência bloqueante – como comunicação de venda sem transferência ou chamado de recall em atraso.

A recomendação é que o proprietário verifique se o veículo foi efetivamente licenciado para o ano de 2023 acessando o site oficial do DetranRS e clicando no link Consulta de veículo. É importante confirmar se foram quitados todos os débitos exigíveis e se o veículo não possui nenhuma outra pendência ativa.

Só digital

O Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) em papel-moeda, de cor verde, não é mais emitido em todo o País. Hoje, o padrão é o documento digital, acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Caso queira, o proprietário tem ainda a opção de imprimir uma versão em papel A4 em qualquer impressora. Esse documento possui um código de verificação e é aceito pela fiscalização em todo o Mercosul.

No site do DetranRS, é possível saber como gerar o CRLV digital e imprimir o documento, no menu Veículos, box Licenciamento.

Cuidado com golpes

Evite o uso de sites de buscas que possam induzir a clicar em links de páginas falsas, criadas para aplicar golpes. Normalmente esses sites aparecem primeiro nos resultados de busca, por serem anúncios patrocinados pelos criminosos. Por ali, disponibilizam links, guias e até códigos Pix falsos, que direcionam o pagamento para pessoas físicas. O dinheiro é creditado aos bandidos e o proprietário não tem o veículo regularizado.

Para evitar prejuízos, a recomendação é sempre pesquisar em canais oficiais dos órgãos estaduais. Antes de confirmar o pagamento, é necessário conferir se o valor será creditado a um CNPJ de um órgão do governo do Estado, seja DetranRS ou Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (no caso de IPVA).

