Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

A semana será de rodada dupla Foto: Ricardo Duarte/Inter A semana será de rodada dupla (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (19) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A semana será de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro, com dois jogos fora de casa. O primeiro será na quinta-feira (22), às 20h, contra o Coritiba no Couto Pereira. Depois, no domingo (25), o Colorado enfrenta o América-MG, às 18h30min, no Independência.

No treinamento desta segunda, os jogadores foram ao campo e começaram o dia com exercícios físicos. Depois, a comissão técnica organizou atividades com bola, trabalhando posse, transição e finalização.

Para fechar a segunda-feira, o treinador Mano Menezes realizou um treino tático no gramado.

A equipe volta a trabalhar na manhã desta terça-feira (20), dando continuidade na preparação para os dois confrontos fora de casa.

