Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Evento que vai oferecer 500 vagas de empregos ainda não tem nova data para realização

Devido aos efeitos do ciclone que atingiu, entre outras, a região Metropolitana, a Prefeitura de Gravataí decidiu adiar a realização da segunda edição da Feira de Empregabilidade, que seria realizada nesta terça-feira (20), no bairro Morada do Vale I.

Ainda não há uma nova data definida para o evento, que vai oferecer cerca de 500 vagas de emprego na cidade com salários que variam, na média, de R$ 2 mil a R$ 3 mil.

“A Feira da Empregabilidade é extremamente importante, mas, neste momento, precisamos ter foco total no apoio aos afetados pelo ciclone que assolou Gravataí e na normalização dos serviços e infraestrutura da nossa cidade”, comentou o prefeito Luiz Zaffalon.

Quando for realizada, a Feira da Empregabilidade terá a participação de cerca de 20 empresas ou suas unidades de RH. Entre as oportunidades, haverá vagas para o novo Centro de Distribuição das Farmácias São João, inaugurado no primeiro semestre deste ano.

Serão oferecidos, ainda, outros serviços, como a confecção da Carteira de Trabalho. A ideia da Prefeitura é repetir o evento a cada três meses, descentralizando a atividade também para outros bairros da cidade. O telefone disponível para mais informações sobre a feira é o 3600-7257.

2023-06-19