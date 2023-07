Política Lula faz infiltração para aliviar dores no quadril em hospital em São Paulo

No Hospital Sírio-Libanês, Lula realizou uma pequena infiltração para aliviar dores na região Foto: Cláudio Kbene/PR No Hospital Sírio-Libanês, Lula realizou uma pequena infiltração para aliviar dores na região. (Foto: Cláudio Kbene/PR) Foto: Cláudio Kbene/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã deste domingo (23), para realizar uma “avaliação simples do quadril”, segundo o médico Roberto Kalil Filho.

Na instituição de saúde, Lula fez uma pequena infiltração para aliviar as dores na região. “Para aliviar a dor. Nada de mais”, disse o médico.

As dores no quadril são consequência da artrose que o presidente possui. A condição se caracteriza por um desgaste na cartilagem que reveste as articulações e pode ser tratada também com cirurgia. Desde o início deste ano, Lula se queixa de dores no quadril.

Após o procedimento no Sírio-Libanês, o petista participou da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

