Política Lula compara a “animais selvagens” envolvidos em suposta agressão ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

"Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio", declarou o presidente Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (19) que é necessário punir quem transmite o ódio e chamou de “animais selvagens” os envolvidos na suposta agressão contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e seu filho, no aeroporto de Roma, na Itália.

O petista deu a declaração durante entrevista coletiva em Bruxelas, na Bélgica, ao comentar a articulação política e a possível negociação de cargos dentro do governo para acomodar partidos aliados.

O presidente afirmou que, assim que voltar ao Brasil, fará um “acordo maduro” para garantir tranquilidade no Congresso Nacional, mas que não se pode ir com “muita sede ao pote”.

“O que está parecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, surgido durante o processo eleitoral, tem que ser extirpado”, afirmou o petista.

“Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano”, declarou Lula.

Ele disse que é necessário ser duro com quem “nasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil” para que essas pessoas aprendam a ser civilizadas.

No dia 14 deste mês, Moraes disse ter sido hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma. Os envolvidos na suposta agressão são quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste (SP): o casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani, o filho dos dois, Giovani Mantovani, e o genro do casal, Alex Zanatta.

Na ocasião, Andréa teria se aproximado do ministro e o chamado de “bandido, comunista e comprado”. Além dos xingamentos proferidos contra Moraes, o filho dele teria sido agredido com um tapa.

Após o episódio, os acusados embarcaram normalmente para o Brasil, mas, ao desembarcarem em Guarulhos (SP), foram abordados pela PF (Polícia Federal). Na terça-feira (18), a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a eles.

