Futebol Lula comparece ao velório do Pelé na Vila Belmiro

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, do velório do Rei do Futebol, em Santos. (Foto: Ricardo Stuckert)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, na manhã desta terça-feira (3), do velório do Pelé, o Rei do Futebol, na Vila Belmiro, em Santos (SP), e disse que a morte do ex-atleta é uma perda irreparável para o Brasil. “Vir até Santos, me despedir do Pelé é uma obrigação não de um presidente da República, mas de um cidadão, de um ser humano que adorava a arte que o Pelé produzia no mundo”, afirmou Lula, em vídeo postado nas redes sociais.

Lula chegou à cerimônia pouco depois das 9h, acompanhado da esposa Janja Lula da Silva e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Emocionados, eles cumprimentaram familiares de Pelé, a viúva Márcia Aoki e o filho Edinho.

O presidente participou da missa de corpo presente, ao redor do caixão, conduzida pelos padres Xavier e Toninho, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e do Santuário São Judas Tadeu.

No vídeo, o presidente comentou ainda sobre o perfil do Pelé, que além de ser o melhor jogador do mundo, era uma figura humilde, simples. “Agora, a gente precisa levar em conta que o Pelé não morreu. Foi para um lugar melhor. Nós, que somos cristãos, que acreditamos que existe um outro mundo melhor, foi para lá que Pelé foi. Espero que ele descanse em paz”, disse.

O velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi aberto ao público às 10h de segunda-feira (2) e se encerrou às 10h desta terça-feira (3). Mais de 150 mil pessoas passaram pelo gramado do estádio da Vila Belmiro para prestar uma última homenagem. O sepultamento teve início por volta das 14h (horário de Brasília), após o carro de bombeiros percorrer as ruas de Santos com o corpo de Pelé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol