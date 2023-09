Política Lula completará dois meses fora do Brasil em 2023 após viagem a Cuba e Nova York

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Acompanhado de Janja, o presidente viajou para cumprir compromissos oficiais nos dois países. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para Havana, em Cuba, onde terá encontros bilaterais com o presidente Miguel Díaz-Canel e vai participar da Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G77 + China. A previsão é que neste domingo (17), o chefe do Executivo desembarque em Nova York com a comitiva presidencial. Ele fará o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira.

Ao voltar das viagens, o presidente já terá somado quase dois dos nove meses de seu terceiro mandato em viagens ao exterior, o que representa um recorde entre os governos anteriores, incluindo o próprio Lula, se comparadas as gestões iniciadas em 2003 e 2010. Neste ano, Lula já visitou quase 20 países, incluindo: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Itália França, Vaticano, Colômbica, Cabo Verde, África do Sul, Índia e outros. Somadas, as viagens vão representar 56 dias fora do território brasileiro – já incluindo o período em Cuba e Nova York.

Um levantamento pelo site da Jovem Pan em maio deste ano apontou que as viagens internacionais de Lula já totalizavam mais de 80 mil quilômetros e quase duas voltas ao mundo. Na época, considerando os primeiros 150 dias de gestão, o petista já somava 20 dias fora do país.

Em governos anteriores, nos primeiros cinco meses de mandato, Jair Bolsonaro (PL) se ausentou por 17 dias; Michel Temer (MDB), por 15 dias; e Dilma Rousseff (PT), por 12 dias no primeiro mandato e 8 dias no segundo. Desde então, as idas e vindas de Lula neste mandato chamam atenção de internautas e políticos. Enquanto alguns questionam os valores empenhados, como o gasto de R$ 1,3 milhão para viagem à coroação do Rei Charles III, no Reino Unido, outros apontam para a falta de zelo com a política local – e as promessas de campanha ainda não cumpridas.

Assembleia-Geral da ONU

Tradicionalmente, é um presidente brasileiro que faz o primeiro discurso, entre chefes de Estado, da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. O encontro ocorre em todos os anos no mês de setembro.

O discurso de Lula será na terça-feira (19).

“De certa forma essa presença na Assembleia-Geral coroa um início de governo em que o presidente procurou ter uma atuação bem intensa para recolocar o Brasil no cenário internacional e retomar a participação ativa nos fóruns multilaterais”, afirmou o secretário do Itamaraty.

Um dos temas da cúpula nesta ano será a “reavivação da solidariedade global”.

Durante a sua passagem por Nova York, Lula deverá se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o Diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom.

O presidente também deverá ter encontros bilaterais com outros chefes de Estado. Há uma possibilidade de conversa com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-completara-dois-meses-fora-do-brasil-em-2023-apos-viagem-a-cuba-e-nova-york/

Lula completará dois meses fora do Brasil em 2023 após viagem a Cuba e Nova York

2023-09-16