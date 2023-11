Política Lula conduzirá evento empresarial na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Na volta da COP28, Lula terá uma escala na Alemanha, na primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro a Berlim em mais de uma década. Foto: José Cruz/Agência Brasil Na volta da COP28, Lula terá uma escala na Alemanha, na primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro a Berlim em mais de uma década. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá fazer uma visita oficial à Arábia Saudita, nos dias 28 e 29 de novembro, antes de sua participação na COP28, que ocorre nos Emirados Árabes.

A informação é do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, que antecipa a realização de um fórum empresarial com os sauditas durante essa passagem de Lula por Riad.

Na volta da COP28, Lula terá uma escala na Alemanha, na primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro a Berlim em mais de uma década. Ele comandará a reunião intergovernamental de alto nível com os alemães e discutirá avanços no acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul.

O embaixador do Brasil na Arábia Saudita, Sérgio Bath, disse que o governo brasileiro tem procurado mostrar a Riad oportunidades de investimentos no Novo PAC – o programa de infraestrutura lançado pelo Palácio do Planalto em agosto.

O PIF, fundo soberano da Arábia Saudita, tem ativos de mais de US$ 700 bilhões espalhados pelo mundo. No Brasil, comprou participação na unidade de metais básicos da Vale e na BRF. Além disso, é sócio majoritário do frigorífico Minerva.

