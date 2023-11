Porto Alegre Sessão pública para compra de equipamentos de reciclagem de asfalto em Porto Alegre será na quinta-feira

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos equipamentos é o adaptador que vai permitir o uso do asfalto fresado dentro da usina. Foto: SMSURB/Divulgação Um dos equipamentos é o adaptador que vai permitir o uso do asfalto fresado dentro da usina. (Foto: SMSURB/Divulgação) Foto: SMSURB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está aberta uma licitação para compra de equipamentos para reciclagem de asfalto na usina do bairro Sarandi, na Zona Norte da Capital. A sessão pública será na quinta-feira (9), às 10h, via Portal de Compras Públicas. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de 25 de outubro,.

Um dos equipamentos é o adaptador que vai permitir o uso do asfalto fresado dentro da usina. Desta forma, o asfalto velho poderá ser usado de três maneiras: dentro da usina para substituir o cimento asfáltico de petróleo em até 20%; como base em vias de baixo tráfego; ou misturado com emulsão a frio e aplicado em vias não pavimentadas. Isso irá representar uma diminuição no uso do cimento asfáltico de petróleo, consequentemente uma economia de até R$ 4 milhões por ano, além do melhor aproveitamento desse material.

“Essa aquisição vai possibilitar a reutilização do asfalto velho retirado das vias. Além de melhorar nossas entregas para a população de Porto Alegre, também vai gerar mais economia, responsabilidade ambiental e eficiência, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sessao-publica-para-compra-de-equipamentos-de-reciclagem-de-asfalto-em-porto-alegre-sera-na-quinta-feira/

Sessão pública para compra de equipamentos de reciclagem de asfalto em Porto Alegre será na quinta-feira

2023-11-04