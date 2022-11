Política Lula convida União Brasil para ser base do governo

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

O presidente da sigla, Luciano Bivar, disse que o partido deverá se manter independente, mas não se opõe a ter um ministro no novo governo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente da sigla, Luciano Bivar, disse que o partido deverá se manter independente, mas não se opõe a ter um ministro no novo governo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em uma reunião na tarde desta terça-feira (29), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o União Brasil para compor a base de seu governo no Legislativo. O petista se encontrou com o líder do partido na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), e com o senador Davi Alcolumbre (AP), peça-chave na tramitação da PEC da Transição.

Na semana passada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, já haviam discutido a possibilidade de um acordo. A legenda cobra a manutenção do seu espaço na Mesa Diretora da Câmara no próximo biênio e, depois, no final do governo Lula, quer o apoio do PT para disputar a presidência da Câmara dos Deputados.

No momento, entretanto, existiriam dificuldades para unificar a legenda em torno de um apoio ao governo Lula. Bivar afirmou que a posição do partido, no momento, é de ser independente ao governo do petista.

“Nós não somos oposição. Somos independentes. Se um membro do nosso partido disser que recebeu convite para colaborar com o governo como ministro, não faremos a menor restrição. Mas isso não está no momento de ser discutido”, disse.

