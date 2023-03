Política Lula convoca o ministro das Comunicações para conversa e diz que todos que forem culpados sairão do governo

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

O ministro Juscelino Filho teria usado um avião da FAB para participar de um leilão de cavalos de raça. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quinta-feira (2) que irá conversar com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sobre ele ter, supostamente, utilizado dias de viagem com deslocamento em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para compromissos com cavalos de raça.

O petista também ressaltou que tentou conversar com Filho sobre o assunto, pois ele está em viagem ao exterior. Porém, solicitou conversa através de Rui Costa e, se Juscelino Filho não conseguir provar inocência, não continuará no governo. A fala aconteceu em entrevista ao programa “O É da Coisa”, apresentado por Reinaldo Azevedo, na BandNews FM.

“Pedi para o ministro Rui Costa convocar ele [Juscelino] para segunda-feira para uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas, se ele não conseguir provar inocência, ele não pode ficar no governo. Garanto a todo mundo presunção de inocência”, destacou.

Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que três dos quatro dias de viagem com deslocamento com avião da FAB pelo ministro foram dedicados a compromissos com cavalos de raça.

De acordo com a pasta, Filho cumpriu agenda oficial nos dias 26 e 27 de janeiro, participando de reuniões com a operadora de telefonia Claro; um encontro técnico com a equipe do escritório regional da Telebras; um compromisso com o gerente regional da Anatel; e, por fim, uma reunião com o grupo BYD.

No fim de semana posterior, o ministério cita que Juscelino usou de seu direito de praticar atividades de foro particular no estado após cumprimento de agenda oficial.

Sobre sua volta à Brasília no dia 30 de janeiro, é esclarecido que Juscelino retornou em um voo compartilhado da FAB com solicitação do Ministério do Trabalho.

O ministério das Comunicações também afirmou em nota nessa quinta que o ministro devolveu as diárias referentes à viagem do dia 26 a 30 de janeiro para São Paulo.

Ministra do Turismo

Sobre a foto da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ao lado de Juracy Alves Prudêncio, denunciado pelo relatório final da CPI das Milícias, em 2008, por comandar uma milícia na Baixada Fluminense, Lula disse que “é diferente”.

“Você não pode condenar uma pessoa porque está em cima de um palanque com alguém indesejável”, destacou o presidente.

Ele ressaltou também que acredita que a “proximidade” entre ambos “não é maior do que isso”, mas que se for provado que há maior relação, “sairá do governo”.

“Todo mundo acusado de alguma coisa tem direito de provar inocência. Se for inocente, ficara no governo. Se for culpado, sairá do governo”, advertiu.

