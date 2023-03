Esporte Seleção da Argentina confirma primeiros amistosos após o título mundial

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

A Scaloneta vai se apresentar em campo no dia 23, contra o Panamá, no Monumental, em Buenos Aires. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mais de dois meses depois de alcançar a glória vencendo a terceira Copa do Mundo de sua história, a seleção argentina vai voltar a campo para festejar com sua apaixonada torcida. A AFA confirmou que a albiceleste fará dois amistosos em terras de Diego e Lionel, contra Panamá e Curaçao, no fim de março, quando se dará a primeira Data Fifa depois da conquista.

A Scaloneta vai se apresentar em campo no dia 23, contra o Panamá, no Monumental, em Buenos Aires. Será o primeiro jogo da campeã do mundo no estádio depois da reforma de expansão de sua capacidade (83 mil pessoas). O outro será contra a seleção de Curaçao no dia 27, no novo estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

O presidente da AFA, Claudio Tapia, confirmou durante a premiação do The Best as datas e os rivais. O detalhe que faltava eram as sedes. Lionel Scaloni deverá levar os 26 jogadores campeões do mundo para a partida, de acordo com a imprensa local, e incluir jogadores que ficaram fora da campanha em último momento, como Nico González, Giovani Lo Celso e Joaquín Correa.

O jogo será o primeiro da seleção com a sonhada terceira estrela no peito, além do emblema de atual campeão do mundo no uniforme celeste e branco. Ainda não foi confirmado se haverá apresentação com a taça ou qualquer tipo de celebração ou homenagem. Certo é que a apaixonada torcida argentina promete fazer muita festa neste reencontro com os seus heróis.

