Esporte Com novidades, Ramon convoca Seleção Brasileira para primeiro amistoso em 2023

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre as novidades estão cinco atletas que foram campeões com o treinador do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia. Foto: Thais Magalhães/CBF Entre as novidades estão cinco atletas que foram campeões com o treinador do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira está convocada para o primeiro amistoso após a Copa do Mundo Fifa Qatar 2022. Com novidades, o técnico Ramon Menezes anunciou os 23 jogadores que enfrentarão o Marrocos no dia 25 de março, em Tânger, no Marrocos. A lista conta com nove estreantes com a amarelinha.

Entre as novidades estão cinco atletas que foram campeões com o treinador do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia: goleiro Mycael, lateral Arthur, zagueiro Robert Renan, volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque. Além do quinteto, o treinador também chamou estrelas do futebol brasileiro e jovens destaques, como André, João Gomes, Raphael Veiga e Rony.

Sobre as escolhas, Ramon disse que buscou um equilíbrio entre os setores, com a convocação de jogadores com potencial e idade para as Olimpíadas de Paris no próximo ano.

“Não é fácil fazer uma lista com 23 atletas. A responsabilidade é grande. Vamos enfrentar o Marrocos, seleção semifinalista na última Copa do Mundo. A lista foi pensando na busca por um equilíbrio. Estou com o Ricardo, que foi um ótimo treinador. A gente sabe que futebol passa por equilíbrio. O conhecimento que tenho dos atletas na Sub-20. São atletas que também sustentam uma seleção principal. Temos oito atletas com idade olímpica. Poderia ter até mais. Mas são escolhas. E nesse momento eu acho que fizemos a melhor escolha para vestir a camisa da Seleção Brasileira”, explicou o treinador em entrevista coletiva.

Goleiros

Ederson – Manchester City

Mycael – Athletico Paranaense

Weverton – Palmeiras

Laterais

Arthur – América Mineiro

Emerson Royal – Tottenham

Alex Telles – Sevilla

Renan Lodi – Nottingham

Zagueiros

Ibañez – Roma

Eder Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Robert Renan – Zenit

Meio

André – Fluminense

Andrey Santos – Vasco

Casemiro – Manchester United

João Gomes – Wolverhampton

Lucas Paquetá – West Ham

Raphael Veiga – Palmeiras

Atacantes

Antony – Manchester United

Richarlison – Tottenham

Rodrygo – Real Madrid

Rony – Palmeiras

Vinicius Junior – Real Madrid

Vitor Roque – Athletico Paranense

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/com-novidades-ramon-convoca-selecao-brasileira-para-primeiro-amistoso-em-2023/

Com novidades, Ramon convoca Seleção Brasileira para primeiro amistoso em 2023