Porto Alegre Serviço 156 de atendimento à população de Porto Alegre recebe mais de 15 mil ligações em uma semana

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas e verificação de falta no fornecimento de água.

Porto Alegre divulgou o balanço semanal das principais demandas dos cidadãos no atendimento do 156 durante a semana de 24 a 2 de março. Foram 15.167 ligações neste período.

A maior parte dos atendimentos teve como destino o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), com 36,30% das demandas. Os temas mais solicitados na área do Dmae foram vazamentos, paradas no fornecimento de água, contas e problemas com hidrômetros. Já em relação à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com cerca de 21,01% das chamadas, os temas mais solicitados foram informações sobre veículos, recursos de multas, obstrução de via e sinalização de obras.

Quanto à Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), foram solicitadas informações sobre guia de pagamento, IPTU/TCL, ISSQN, ITBI e TFLF, nota fiscal eletrônica e situação cadastral (19,11%). Já em relação à saúde, atendimento hospitalar, locais de vacinação e informações de unidades de saúde totalizaram 15,73%. No DMLU, ligações sobre coletas em geral, descarte irregular, capina e roçada, coletas de caliça e remoção de lixo em vias públicas foram 7,84%.

Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de trabalhos, os destaques foram para os serviços de água, de esgoto cloacal e pluvial, revisão de leitura e consumo e vistoria de árvore.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município também divulgou balanço semanal de atendimentos. De 24 de fevereiro a 2 de março, a Ouvidoria recebeu 169 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços da prefeitura que são prestados aos cidadãos. Conforme a Ouvidoria, a maior parte diz respeito a saneamento, serviços urbanos, educação e saúde.

