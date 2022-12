Política Lula convoca pronunciamento para esta quinta-feira; expectativa é por anúncio de novos ministros

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O pronunciamento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O pronunciamento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou um pronunciamento para esta quinta-feira (29), às 11h, quando deve anunciar a totalidade da Esplanada dos ministérios e, possivelmente, o comando de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A quatro dias da posse, Lula ainda precisa confirmar 16 ministérios, o que tende a ser feito nesta quinta. O pronunciamento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

O petista se acertou com os partidos de centro para que MDB, PSD e União Brasil façam a indicação três ministérios cada um. Juntas, as legendas somam 143 deputados federais e 31 senadores.

Além dos três partidos, o PDT também será contemplado. O presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, vai ser o ministro da Previdência. Há ainda a expectativa que Marina Silva confirmada no Meio Ambiente, Ana Moser nos Esportes, Gonçalves Dias no Gabinete de Segurança Institucional, Sonia Guajajara nos Povos Originários e Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social. O Ministério de Desenvolvimento Agrário está sendo disputado entre os deputados petistas Paulo Teixeira e Reginaldo Lopes.

Delegações estrangeiras

A posse de Lula deverá contar com, no mínimo, 65 delegações estrangeiras, compostas por chefes de governo, vice-presidentes, chanceleres, enviados especiais e representantes de organismos internacionais.

O embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse, informou que este será o maior evento com autoridades internacionais de alto nível no Brasil desde os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Todos os chefes de Estado e de governo de países que têm relações diplomáticas com o Brasil foram convidados. Até o momento, 30 chefes de Estado e chefes de Governo confirmaram a presença no evento. Segundo o embaixador, estarão presentes representantes de quase todos os países da América do Sul, além de autoridades da América Central, da África e do Oriente Médio, o que demonstra a importância deste momento no cenário internacional.

Os 19 chefes de Estado confirmados são o rei da Espanha e os presidentes dos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiné Bissau, Honduras, Paraguai, Peru, Portugal, Suriname, Timor Leste, Togo e Uruguai.

A primeira-dama do México, Beatriz Gutiérrez Müller, virá representando o presidente do país, Manuel López Obrador. Também confirmaram a presença os vice-presidentes da China, de Cuba, de El Salvador e do Panamá. Os chefes de Governo confirmados são da República de Guiné, Mali, Marrocos e São Vicente e Granadinas. Estarão presentes ainda os vice-primeiros ministros do Azerbaijão e da Ucrânia.

Entre os chefes de Poder, virão ao Brasil os presidentes do Conselho da Federação (Rússia), da Assembleia Nacional Popular (Argélia), Assembleia Consultiva Islâmica (Irã), Senado e Assembleia Nacional (República Dominicana), Assembleia da República (Moçambique), do Senado da Jamaica e da Guiné Equatorial, e do Parlamento Nacional (Sérvia).

Turquia, Costa Rica, Palestina, Guatemala, Gabão, Zimbábue, Haiti, Nicarágua, África do Sul, Camarões e Arábia Saudita informaram a vinda dos respectivos chanceleres.

Igreja apontou que 16 países comunicaram a participação de enviados especiais, entre eles os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão e a França. A União Europeia e a Organização das Nações Unidas (ONU) também devem mandar representes.

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn, e a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica informaram a presença como representantes de organismos internacionais.

