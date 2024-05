Política Lula convoca reunião ministerial para discutir pacote para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Presidente deve voltar à região afetada pelas enchentes nesta semana Foto: Divulgação Presidente deve voltar à região afetada pelas enchentes nesta semana Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou nesta segunda-feira (13) uma reunião ministerial diante do agravamento do cenário no Rio Grande do Sul.

O petista pediu para que integrantes da Esplanada dos Ministérios compareçam ao Palácio do Planalto às 17h. O petista, inclusive, pediu que ministros que estejam em outros estados voltem à capital federal para participar do encontro presencialmente.

O objetivo é monitorar o cenário de crise e discutir novas iniciativas para socorrer a população gaúcha. Antes do encontro, Lula deve anunciar o acordo para adiar o pagamento da dívida do governo gaúcho com a gestão federal.

A expectativa é de que o petista aceite a proposta do governador Eduardo Leite e suspenda o pagamento por dois anos. No encontro, Lula também deve definir a data de nova viagem que pretende fazer ao Rio Grande do Sul.

O petista avalia voltar à região afetada pelas enchentes até domingo, para anunciar novas medidas de socorro diante da tragédia climática.

