4 de agosto de 2023

O principal compromisso do presidente é a Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou, na manhã desta sexta-feira (4), para a Região Norte do País, onde cumprirá agenda até a próxima quarta-feira (9).

O principal compromisso é a Cúpula da Amazônia, que iniciará na terça-feira (8) em Belém, no Pará, onde os chefes de Estado dos oitos países amazônicos se reunirão para discutir uma política conjunta de desenvolvimento sustentável para a região.

Nesta sexta, Lula desembarcou em Parintins, no Amazonas, para a cerimônia de relançamento do Programa Luz Para Todos e para a inauguração da interligação de municípios do Amazonas ao SIN (Sistema Interligado Nacional) de energia elétrica.

O presidente vai passar o final de semana em Santarém, no Pará. Na segunda-feira (7), Lula vai inaugurar a Infovia 01, que faz parte do programa Norte Conectado. Ela ligará a cidade paraense a Manaus por meio de 1,1 quilômetro de cabo de fibra óptica implantado no leito dos rios amazônicos.

Rio de Janeiro

Na quinta-feira (10), o petista irá ao Rio de Janeiro para inaugurar a expansão do BRT da cidade e lançar o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

