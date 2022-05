Política Lula cumpre agenda em Porto Alegre nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

O petista participa de um "ato em defesa da soberania nacional" na Zona Norte da cidade

Pré-candidato do PT à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Porto Alegre nesta quarta-feira (1º).

Segundo informações divulgadas pela assessoria do petista, ele participa de um “ato em defesa da soberania nacional”, a partir das 18h, na casa de eventos Pepsi on Stage, localizada na avenida Severo Dullius, em frente ao aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte da Capital.

O evento contará com a presença de líderes partidários, representantes de movimentos sociais e de centrais sindicais.

O anúncio de que o petista viria ao Rio Grande do Sul foi feito no fim , em Brasília, durante um encontro do ex-presidente com o pré-candidato do PT ao governo gaúcho, Edegar Pretto, e o presidente estadual do partido, deputado Paulo Pimenta.

