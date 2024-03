Política Lula cumpre agenda no Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira

Presidente visitará Lajeado, no Vale do Taquari, e Porto Alegre Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente visitará Lajeado, no Vale do Taquari, e Porto Alegre. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula cumprirá agenda no Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (15). Acompanhado de ministros, ele visitará Lajeado para fazer um balanço das medidas tomadas pelo governo para auxiliar os moradores do Vale do Taquari. A região foi castigada por enchentes no ano passado.

Em Porto Alegre, Lula deve se reunir com o governador do Estado, Eduardo Leite, e com empresários.

A visita do presidente ao Rio Grande do Sul foi confirmada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta.

