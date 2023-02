Colunistas Lula da Silva viaja para a China dia 27 de fevereiro

17 de fevereiro de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Charge)

Lula da Silva viaja para a China dia 27 de fevereiro. Trata-se do maior parceiro comercial do Brasil – e levará uma comitiva de quase cem empresários de diferentes setores exportadores. Todos os ministros palacianos estão com prioridade na agenda organizando a missão oficial. Após o aperto de mão ao norte-americano Joe Biden, o presidente brasileiro quer mostrar a Xi Jinping que o País não tem lado, ao contrário do governo anterior. Na balança comercial, o Brasil importa milhares de produtos manufaturados da China. Mas manda para lá muito mais, bilhões de reais por mês em minérios e proteínas animais, especialmente.

Plano polêmico

A bucólica e turística Pirenópolis (GO) assiste a uma guerra política que envolve a especulação imobiliária: o lançamento de resorts com centenas de suítes dentro da cidade. Na quarta, a vereadora Ynaê Curado (UB) conseguiu derrubar na Justiça a votação do novo plano diretor que permitiria os hotéis, e saiu escoltada da sessão pela PM, por tantas ameaças. A vereadora aponta que há falhas banais no Plano, que falta estudo de impacto de trânsito e ambiental, e não houve audiências públicas.

Pai do PAC 2

O Governo de Lula da Silva já descobriu nada menos que 14 mil obras federais paralisadas – por diferentes motivos. Há uma força-tarefa da gestão em interface com os governadores e prefeitos com as perguntas: “Tem projeto ? O que falta? Não tem? Então corre para fazer” Porque agora vai andar. Lula quer retomar o PAC, mas com novo nome. Fala-se internamente a priori em “Plano de Crescimento”.

Crédito na praça

O Indicador de Demanda das Empresas da Serasa Experian mostra que a busca por crédito fechou 2022 com retração de 0,2% no acumulado do ano. O levantamento não indicava queda anual desde 2020, em que foi registrado – 4,1%. A queda mais acentuada foi na demanda por crédito das médias empresas (- 8,1%), seguida pelas grandes (-4,9%). Todos os setores com exceção de Serviços encerraram 2022 em declínio.

Mãos ao alto (e atadas)

Vejam como o cidadão está de mãos atadas nos crimes cibernéticos. Um empresário teve o celular clonado, e o bandido passou a pedir dinheiro em seu nome. A irmã da vítima foi contatada, mas não pagou. Ambos foram às delegacias, em cidades distintas, para denunciar. Ninguém pôde fazer o registro do B.O. porque, para a Polícia, não houve o crime de fato – apenas a tentativa de estelionato. Crime seria se alguém desse dinheiro para o ladrão. E como então os contatos vazaram? A Polícia não quer saber.

Game$

O bilionário mercado de games do Brasil espera ansioso a aprovação do PL nº 2.796/21 que cria o Marco Legal para a indústria dos jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No ano passado, o texto aprovado pela Câmara prevê que será livre a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil.

ESPLANADEIRA

# Cuponomia aponta aumento de 257% na procura por fantasias, acessórios e passagens aéreas para o Carnaval.

# Danilo Oliveira inaugura agência de marketing especializada em energia solar.

# Tide Setubal abre inscrições para a 2ª edição do prêmio Orçamento Público, Garantia de Direitos e Combate às Desigualdades.

# Governo do Rio de Janeiro lança campanha contra o assédio à mulher no Carnaval.

# Supermercados Mundial oferecem promoções de Carnaval, com expectativa de aumento de 8% em vendas.

# Paketá registra aumento em 25 vezes de pedidos de empréstimos consignados.

Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

