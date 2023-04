Política Lula defende o ministro da Fazenda, diz que arcabouço fiscal será aprovado e volta a criticar os juros: “Estão brincando com o País”

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Presidente discursou em reunião ministerial para marcar os 100 dias de governo. Ele também disse que o governo vai ampliar investimentos em obras Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta segunda-feira (10) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou o novo arcabouço fiscal proposto pela equipe econômica e voltou a criticar a taxa de juros no País.

Lula deu as declarações durante reunião com ministros sobre os primeiros 100 dias do mandato. Na avaliação do presidente, a nova regra fiscal, que será enviada para análise do Congresso, tem “soluções realistas”, põe fim “às amarras descumpridas do falido teto de gastos” e coloca o pobre “de volta” ao orçamento.

“Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar, você e a equipe que trabalharam, porque certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade”, afirmou Lula ao defender o ministro da Fazenda.

“A compreensão da sociedade sobre o que foi feito vale mais do que uma crítica de uma pessoa. Eu tenho certeza que vai ter sucesso. Tenho certeza que vai ser aprovado, e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta [do arcabouço fiscal]”, acrescentou o presidente.

Taxa de juros

O presidente voltou a criticar a taxa de juros, que é fixada pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, atualmente em 13,75%. E afirmou que quem define o percentual está “brincando com o País” e com os mais pobres.

“Embora eu continue achando que 13,75% é muito alta a taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país, brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir, só não ver quem não quer”, disse.

Investimento e obras

Lula também afirmou que o governo vai ampliar investimentos “estratégicos” em obras de infraestrutura. Os recursos serão aplicados, segundo o petista, em seis eixos: transporte, infraestrutura social, inclusão digital, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. Em relação à energia, ele disse que o governo lançará editais para investimentos, especialmente, nas matrizes eólica e solar.

Petrobras

Segundo o petista, a Petrobras vai financiar pesquisas em combustíveis renováveis e, também, fará mais investimentos. “Ampliando a frota de navios da Transpetro e gerando emprego em nossos estaleiros”, declarou.

2023-04-10