Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Caso aconteceu no centro de Louisville. Outras seis pessoas ficaram feridas. Polícia ainda não esclareceu como atirador foi morto Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um homem abriu fogo dentro de um banco em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10). Cinco pessoas morreram incluindo o atirador, que foi morto por policiais, de acordo com a polícia da cidade.

Segundo testemunhas, o homem invadiu o banco na rua East Main, no centro da cidade, no início da manhã e atirou contra pessoas lá dentro. Entre as vítimas, duas eram policiais e outras duas, clientes do banco, de acordo com a polícia local. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital local, e duas delas, segundo a polícia, estão em estado grave.

A polícia informou ainda que o atirador “foi morto no local”, mas não disse como ele morreu. O homem ficou mais de duas horas no local, e a polícia chegou a pedir para que as pessoas não circulassem na área.

“Por favor, orem por todas as famílias afetadas e pela cidade de Louisville”, disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, disse que estava indo para o local. O FBI afirmou que chegou a enviar agentes para o local do ataque, mas não informou as motivações do atirador.

