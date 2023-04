Rio Grande do Sul Médicos credenciados ao Ipe Saúde paralisam as atividades no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 10 de abril de 2023

Categoria reivindica a atualização da tabela de honorários médicos praticada pelo IPE Sáude Foto: Divulgação Categoria reivindica a atualização da tabela de honorários médicos praticada pelo IPE Sáude. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os médicos credenciados ao Ipe Saúde (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul) iniciaram, nesta segunda-feira (10), uma paralisação de três dias em todo o Estado. Até quarta-feira (12), as consultas e procedimentos hospitalares eletivos pelo convênio estão suspensos.

Nesse período, são realizados somente procedimentos de urgência e emergência. As consultas agendadas devem ser remarcadas.

Segundo o Simers (Sindicato Médico do RS), há quatro anos a categoria vem buscando a atualização da tabela de honorários médicos praticada pelo IPE Sáude, que, segundo o sindicato, está em defasagem histórica de 12 anos.

Atualmente, o IPE Saúde conta com mais de 7 mil médicos credenciados no Rio Grande do Sul. O convênio é responsável pela assistência médica e hospitalar a cerca de 1 milhão de servidores públicos, seus dependentes e pensionistas.

O governo do Estado e representantes da categoria devem se reunir nesta semana para discutir uma nova proposta de atualização da tabela de honorários.

