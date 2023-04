Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem temperaturas elevadas com chuvas isoladas nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Temperaturas máximas ultrapassam os 30°C em Porto Alegre Foto: Freepik Temperaturas máximas ultrapassam os 30°C em Porto Alegre. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta semana será de tempo firme e temperaturas altas durante o dia na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuvas isoladas, segundo um boletim agrometeorológico divulgado nesta segunda-feira (10) pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Até esta ça-feira (11), o tempo permanece seco, com grande amplitude térmica em todo o Estado. Nesta (12), o tempo firme e quente predomina na maioria das regiões, porém, ao longo do dia, a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul, com possibilidade de temporais isolados.

Os totais de chuva esperados devem ser inferiores a 10 milímetros na maioria das áreas do RS. No Vale do Uruguai, Planalto e Serra do Nordeste, os volumes previstos devem oscilar entre 20 e 40 milímetros e podem superar 60 milímetros em alguns municípios da Região Norte.

Porto Alegre

Nesta terça, a temperatura máxima chega a 34°C em Porto Alegre, com predomínio do sol e mínima de 20°C. Nesta quarta, os termômetros oscilam entre 22°C e 32°C, com possibilidade de chuva isolada, de acordo com a Metsul Meteorologia.

