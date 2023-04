Dicas de O Sul Transfordance: dança terapêutica inovadora

Metodologia reúne diversas técnicas e vivências corporais

Movimentos corporais livres aliados à reflexão. Dessa forma, a coreógrafa, professora e bailarina Cadica Costa, da Cadica Danças e Ritmos, resume o significado do Transfordance. Trata-se de uma metodologia inovadora de dança, criada por ela, que reúne diversas técnicas e vivências corporais.

Propicia ao aluno uma autoavaliação do momento atual, oportunizando a ele maior compreensão de si, do outro e do universo. Para tanto, utiliza a música, a livre expressão dos movimentos, a dança e a exploração dos sentidos e das emoções.

Para fazer uma apresentação desse novo estilo de dança, será realizado um workshop, no dia 23 deste mês, das 9h às 12h e das 14h às 16h, na Escola Cadica Danças e Ritmos, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

No dia 27, ocorrerá o início da formação da segunda turma, no formato on-line, com algumas aulas presenciais, ao longo de um ano. Quem desejar experimentar ou até fazer aulas regulares, poderá comparecer no espaço para conhecer o Transfordance, que é ministrado, todas as segundas-feiras, das 16h30min às 17h30min.

“É motivação e incentivo à dança individual e pessoal de cada um”, afirmou Cadica, referindo-se às práticas que “ajudam na conexão com o verdadeiro ‘eu’ interior de cada ser em sua essência e a convivência e aceitação do outro”.

A estreia do Transfordance aconteceu em 2016, no Rio de Janeiro, em um miniworkshop no INAP (Instituto de Neurolinguística Aplicada). Depois, teve continuidade, uma vez por ano, na Escola Cadica Danças e Ritmos, na Capital gaúcha. A partir de então, é praticado por meio de uma imersão, no Vila Ventura Ecoresort, em Viamão, desde 2017, em finais de semana, além de três edições, em Riozinho, no Sítio Montanha da Lua. Em 2022, teve início a primeira turma de Formação em Transfordance.

A ideia da Cadica é seguir realizando o Workshop Transfordance para diferentes públicos, de maneiras distintas e em diversas cidades, especialmente para escolas, institutos, entre outros, sempre proporcionando a vivência da arte.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99674-2922 e (51) 99654-3880 ou pelo site https://www.cadica.com.br/transfordance.

