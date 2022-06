Política Lula desmente boato de que modificaria a Bíblia caso seja eleito

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desmentiu a informação que circula nas redes sociais de que, caso seja eleito, ele modificaria a Bíblia.

“Tem gente compartilhando por aí a fake news dizendo que Lula quer modificar a Bíblia. Quem distorce os ensinamentos da Bíblia são aqueles que defendem o ódio ao invés do amor”, declarou o petista na terça-feira (14).

Segundo o boato que circula nas redes sociais, se Lula fosse eleito, a Bíblia adotaria a chamada linguagem neutra. “Mais do que respeitar a Bíblia e todas as religiões, o que se espera de um presidente é decência e compaixão com os que mais sofrem”, declarou o petista.

“Eu quero que este País volte a ficar bem. Eu quero que as pessoas voltem a ser felizes, que as mulheres vivam com muita tranquilidade, e os homens também. Não posso dividir o País entre religioso, evangélico, não. Não vou misturar religião com política. Cada um segue a profissão que quer, cada um segue a religião que desejar, e o governante não tem que se meter nisso”, disse Lula.

