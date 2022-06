Brasil Rio de Janeiro confirma o primeiro caso de varíola dos macacos na capital fluminense

15 de junho de 2022

O paciente é um brasileiro de 38 anos que mora em Londres

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta quarta-feira (15), o primeiro caso de varíola dos macacos na capital fluminense. O paciente é um brasileiro de 38 anos que mora em Londres, na Inglaterra.

Ele chegou ao Brasil no sábado (11) e, no dia seguinte, procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio.

As amostras clínicas foram encaminhadas ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que é referência nacional.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente “está com sintomas leves, em isolamento domiciliar e sob o monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde”. As cinco pessoas que tiveram contato com o homem também estão sendo monitoradas.

Além desse caso da doença no Rio, o Ministério da Saúde já confirmou outros dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. No território gaúcho, o paciente é um homem de 51 anos, que está isolado em Porto Alegre após chegar de Portugal.

