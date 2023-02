Economia Lula discute com ministros alternativa para que Imposto de Renda não atinja número maior de trabalhadores

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Uma das ideias na mesa seria uma correção gradual da tabela do IR, que no primeiro momento beneficiaria contribuintes com menor faixa salarial Foto: Divulgação Uma das ideias na mesa seria uma correção gradual da tabela do IR, que no primeiro momento beneficiaria contribuintes com menor faixa salarial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Incomodado com a possibilidade de o Imposto de Renda alcançar um número maior de trabalhadores devido ao reajuste do salário mínimo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho), além de outros auxiliares, para discutir uma solução imediata. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (2), no Palácio do Planalto.

Uma das ideias na mesa seria uma correção gradual da tabela do IR, que no primeiro momento beneficiaria contribuintes com menor faixa salarial. O plano do governo Lula é promover uma correção ampla da tabela no âmbito da reforma tributária, mas há o desejo de uma ala do governo para que um paliativo seja colocado em prática antes.

A última atualização da tabela do IR ocorreu em 2015, no governo de Dilma Rousseff, época em que a faixa de isenção contemplava pessoas com renda de 2,4 salários mínimos mensais. Com o patamar do mínimo em R$ 1.302,00 e a falta de correção, agora o piso poderá ficar em 1,46 salário em 2023.

